Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разработчиков

Apple объявила разработчикам седьмую бета-версию tvOS 14 для тестирования. Теперь разработчики могут загрузить последнюю бета-версию на свое совместимое устройство Apple TV.

tvOS 14 вносит в платформу несколько новых изменений, направленных на повышение потребления мультимедиа. Есть новый режим "Картинка в картинке", который позволяет пользователям смотреть фильмы и телешоу в небольшом окне, пока вы просматриваете что-то еще. Помимо этого, новый раздел Hone в Центре управления позволяет пользователям управлять своими устройствами с поддержкой HomeKit прямо с Apple TV. Сюда входит камера HommeKit, которая выводит на большой экран телевизора.

Также для пользователей, играющих на Apple TV, tvOS 14 обеспечивает поддержку нескольких пользователей в Apple Arcade, поддержку дополнительных контроллеров, такие как беспроводной контроллер Xbox Elite серии 2 и адаптивные контроллеры Xbox. Apple TV теперь также использует тактильную обратную связь, встроенную в беспроводные контроллеры.