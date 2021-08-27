Apple выпустит Mac Mini с процессором M1X

Apple планирует выпустить Mac Mini с обновленным чипом M1X. На данный момент устройство поставляется с процессором M1. Новый процессор M1X станет более производительнее и энергоэффективнее своего предшественника. Кроме того, Apple Mac Mini (2021) получит свежий, современный дизайн. Устройство станет намного тоньше, Mac Mini (2021) получит поддержку магнитной зарядки, как и у новой модели iMac, четыре разъема USB Type-C (у предыдущей модели только для порта USB Type-C). Стоимость также будет выше.

Ожидается, что новый Mac Mini с чипом M1X могут презентовать уже в октябре этого года.