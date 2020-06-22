Apple выпустит iMac на ARM-процессоре

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует выпустить свои первые компьютеры на процессорах ARM, которые будут разработаны самой компанией. Теперь инсайдеры сообщают, что компания Apple планирует сделать первыми ARM-компьютерами новый MacBook с диагональю 13 дюймов и новый iMac. Вероятно, оба устройства будут обладать не очень высокой мощностью на фоне предыдущих моделей, но у них будет куда более хорошее охлаждение, более низкие температуры и море других преимуществ, о которых пока что пользователи могут лишь догадываться. В этом плане Apple сделала серьезный шаг к полной защите от влияния каких-либо производителей на свою продукцию. Это отличные новости.