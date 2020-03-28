Apple выпустит несколько компьютеров Mac на базе ARM в 2021 году

2020-03-28, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Apple ; [73]
Следующим шагом компании Apple в укреплении компьютеров Mac является переход от платформы на базе Intel к платформе ARM. Многие предполагали, что придется подождать несколько лет, прежде чем Apple сможет выяснить, как облегчить разработчикам переход своих приложений с работы на архитектуре CISC на работу RISC. По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, Apple может ускорить этот переход с помощью «агрессивной стратегии замены процессора».

Первые компьютеры Mac с процессорами ARM предположительно появятся в четвертом квартале этого года, и еще больше компьютеров Mac перейдут на ARM в 2021 году, включая настольные компьютеры.

Идея заключается в том, что Apple будет тестировать с помощью бюджетного MacBook, чтобы постепенно вытеснит процессоры Intel со всех своих компьютеров. Это позволит Apple сэкономить от 40 до 60 процентов затрат на компоненты, хотя Минг-Чи Куо отмечает, что в 2022 году компания также перейдет на контроллеры USB4 ASMedia, что увеличит расходы.

Предположительно, этот шаг также сделает Apple менее зависимой от графика выпуска процессоров Intel и позволит ему чаще обновлять свои продукты. Но что еще более важно, если компания действительно сможет достичь более низкой цены для новых компьютеров Mac на базе ARM, она также может увидеть рост поставок на целых 50–30 миллионов в год.

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