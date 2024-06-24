Apple выпустит новые Mac Pro и Mac Studio в 2025 году

Обновлённые модели ноутбуков MacBook Pro, которые, по информации западных журналистов, появятся в продаже в четвёртом квартале 2024 года, скорее всего, станут первыми Mac, оснащёнными процессорами нового поколения M4. Как и в прошлом году, технологический гигант планирует выпустить три портативных компьютера — базовую 14-дюймовую модель, более мощную версию с такой же диагональю дисплея и большую 16-дюймовую версию для тех, кому нужно более эффективное охлаждение или другие преимущества крупного ноутбука. Кроме того, компания должна представить обновлённые Mac Pro и Mac Studio на базе новых процессоров, но пока что это довольно туманное предположение.

Дело в том, что ранее поставщики секретной информации сообщали, что компьютеры Mac Pro и Mac Studio будут поставляться с процессором M4 Ultra, который является самым производительным решением в линейке. Соответственно, стоит предположить, что процессоры M4 Pro и M4 Max будут представлены до выхода M4 Ultra, а значит, десктопные варианты устройства будут представлены немного позже — возможно, даже в 2025 году. При этом хотелось бы отметить, что на текущий момент нет даже предполагаемых показателей производительности процессоров поколения M4, но можно предположить, что они будут крайне производительными на фоне предыдущего поколения. И уж точно они будут мощнее Snapdragon X Elite как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. А это основное, в чём нуждаются потенциальные покупатели.