Apple выпустит новый iMac на M1 Max

Довольно надежный аналитик рынка персональных компьютеров прогнозирует, что Apple может представить свой новый 27-дюймовый iMac уже в первом квартале 2022 года. Новый Apple iMac, по словам аналитика Росс Янга, будет оснащен mini-LED дисплеем ProMotion, аналогичным тому, что есть в недавно выпущенных ноутбуках MacBook Pro. Напомним, у Apple был впечатляющий дебют MacBook Pro с 14-дюймовым и 16-дюймовым дисплеями. Компания осуществляет бесшумный переход от процессоров Intel к процессорам ARM, и тенденция предполагает, что новые процессоры также будут расширены до 27-дюймовых компьютеров iMac Pro, Mac mini и Mac Pro. 27-дюймовый iMac, согласно твиту Росс Янга, также будет иметь частоту обновления дисплея 120 Гц, и это вполне может быть универсальным предложением Apple в сегменте high-end в зависимости от размеров экрана.

Скорее всего, новый 27-дюймовый iMac может работать на чипсете M1 Max, который обладает достаточно внушительной производительностью. Неясно, насколько достоверна информация аналитика относительно iMac, но всё это выглядит достаточно логичным шагом со стороны производителя. Все же компания Apple активно отказывается от процессоров компании Intel и было бы как минимум странно выпускать дальше настольный компьютер на процессоре конкурента, когда у Apple уже есть достаточно мощное решение собственной разработки. Будем надеяться, что мы узнаем больше информации в обозримом будущем, но с iMac, видимо, всё и так понятно.
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