Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Apple недавно рассматривала возможность приобретения британской компании Plessey Semiconductors, производителя дисплеев Micro-LED для устройств дополненной реальности, сообщает The Information.

В последние годы Apple выразила глубокую заинтересованность в дополненной реальности, сделав большой шаг в будщее с помощью таких платформ, как ARKit и RealityKit, Reality Composer и Reality Converter, LiDAR. Также многочисленные отчеты указывают на то, что Apple планирует выпустить комбинированную гарнитуру AR / VR к 2021 или 2022 году, а затем к 2022 или 2023 году появится первые AR очки.