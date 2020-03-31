Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

2020-03-31, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Apple ; [76]
Apple недавно рассматривала возможность приобретения британской компании Plessey Semiconductors, производителя дисплеев Micro-LED для устройств дополненной реальности, сообщает The Information.

В последние годы Apple выразила глубокую заинтересованность в дополненной реальности, сделав большой шаг в будщее с помощью таких платформ, как ARKit и RealityKit, Reality Composer и Reality Converter, LiDAR. Также многочисленные отчеты указывают на то, что Apple планирует выпустить комбинированную гарнитуру AR / VR к 2021 или 2022 году, а затем к 2022 или 2023 году появится первые AR очки.


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