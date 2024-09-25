Apple выпустит сильно упрощённую версию шлема Vision Pro

Два 4K Micro-OLED дисплея, которые установлены в шлеме дополненной реальности Apple Vision Pro, по оценкам специалистов, стоят около 456 долларов, делая их одними из самых дорогих компонентов, используемых в потребительских устройствах на текущий момент. Это, безусловно, одна из главных причин ценника в 3499 долларов за данное устройство, но инсайдеры уверены в том, что Apple снизит эти затраты с выпуском более доступной версии, которая должна выйти в 2025 году. Сообщается, что Apple тестирует дисплеи от другого поставщика, но они уже не будут Micro-OLED, а плотность пикселей будет менее половины от текущего уровня. Специалисты отмечают, что Apple получила образцы OLED-дисплеев для предстоящей доступной гарнитуры от японской компании Japan Display с плотностью пикселей около 1500 PPI.

Для сравнения, у Apple Vision Pro плотность пикселей составляет 3386 PPI, что создаст значительную разницу в качестве изображения. Однако этот шаг необходим для того, чтобы более доступная модель имела приемлемую цену, а это, теоретически, позволит ей найти отклик у более широкой аудитории. Но даже если Apple решит значительно упростить бюджетную версию Vision Pro в плане аппаратного обеспечения, например, используя процессор от iPhone вместо Mac, по предварительным оценкам, такое устройство всё равно будет стоить как премиальный iPhone. Но это вполне ожидаемо, потому что сделать устройство ещё более доступным будет крайне проблематично на текущий момент.