Apple всё же не откажется от Mac Studio

Соответственно, информационное издание MacRumors обсудило этот вопрос с Марком Гурманом из Bloomberg, и теперь сообщает, что именно поэтому Mac Studio не обновляется до процессоров M2 Max и M2 Ultra, так как это негативно скажется на продажах Mac Pro. Вместо этого инсайдеры считают, что Apple собирается дождаться запуска процессоров M3 Max и M3 Ultra, прежде чем официально представить новую модель Mac Studio. Учитывая, что M3 запланирован на четвёртый квартал 2023 года, не стоит ожидать M3 Max и M3 Ultra в этом году. Вместо этого улучшенные чипы могут появиться во второй половине 2024 года, так что вероятно, обновленный Mac Studio мы увидим только тогда. Но это всё равно отличные новости для тех, кто пользуется данным типом компьютера.