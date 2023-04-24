Apple всё же не откажется от Mac Studio

Предыдущие слухи о том, что линейку компьютеров Mac Studio сократят в пользу грядущего Mac Pro, оказались ложными, поскольку, согласно новому отчёту весьма известных инсайдеров, компания Apple намеревается обновить свой маленький настольный компьютер двумя моделями, разработанными для пользователей, нуждающихся в большой мощности. Однако не стоит ожидать обновление на базе процессоров M2 Max и M2 Ultra позже в этом году — у компании есть на то весьма есть веская причина. Учитывая, что Mac Pro и Mac Studio оба выйдут в этом году с M2 Ultra на борту, наиболее очевидным выбором для большинства покупателей было бы потратить свои деньги на Mac Studio, экономя при этом кучу денег, пропустив Mac Pro нового поколения.

Соответственно, информационное издание MacRumors обсудило этот вопрос с Марком Гурманом из Bloomberg, и теперь сообщает, что именно поэтому Mac Studio не обновляется до процессоров M2 Max и M2 Ultra, так как это негативно скажется на продажах Mac Pro. Вместо этого инсайдеры считают, что Apple собирается дождаться запуска процессоров M3 Max и M3 Ultra, прежде чем официально представить новую модель Mac Studio. Учитывая, что M3 запланирован на четвёртый квартал 2023 года, не стоит ожидать M3 Max и M3 Ultra в этом году. Вместо этого улучшенные чипы могут появиться во второй половине 2024 года, так что вероятно, обновленный Mac Studio мы увидим только тогда. Но это всё равно отличные новости для тех, кто пользуется данным типом компьютера.
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