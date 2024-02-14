Apple заявила о тысяче приложений для Vision Pro

Сегодня компания Apple официально объявила, что на текущий момент существует уже более 1000 приложений, специально разработанных для шлема дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Об том сообщил журналистам Грег Джосвиак, старший вице-президент по маркетингу в Apple, который также добавил, что сейчас более полутора миллионов совместимых приложений доступны для гарнитуры смешанной реальности, и это только начало, потому что крупные разработчики уже создают собственные решения. Приложения доступны в специализированном магазине приложений visionOS App Store, и с момента запуска, который состоялся 12 дней назад, там можно загрузить приложения на любой вкус и задачу от достаточно крупных компаний.

Некоторые ключевые платформы, такие как Netflix, YouTube и Spotify, заявили, что не будут разрабатывать специальные приложения для данного шлема, так что пользователи должны использовать сервисы через браузер Safari. Компания Google изначально сообщала аналогичную информацию, но вскоре поисковой гигант изменил свою позицию и объявил, что приложение для Vision Pro входит в планы компании, хотя точных сроков никто не называет. На самом деле есть сторонние сервисы и для просмотра YouTube, но они могут потерять лицензию, если Google решил заняться этим вопросом в ближайшем будущем. Будем следить за ситуацией, потому что данный вопрос крайне интересен — это совершенно новая платформа, которая произвела революцию на рынке.
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