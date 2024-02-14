Apple заявила о тысяче приложений для Vision Pro

Некоторые ключевые платформы, такие как Netflix, YouTube и Spotify, заявили, что не будут разрабатывать специальные приложения для данного шлема, так что пользователи должны использовать сервисы через браузер Safari. Компания Google изначально сообщала аналогичную информацию, но вскоре поисковой гигант изменил свою позицию и объявил, что приложение для Vision Pro входит в планы компании, хотя точных сроков никто не называет. На самом деле есть сторонние сервисы и для просмотра YouTube, но они могут потерять лицензию, если Google решил заняться этим вопросом в ближайшем будущем. Будем следить за ситуацией, потому что данный вопрос крайне интересен — это совершенно новая платформа, которая произвела революцию на рынке.