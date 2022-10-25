Apple заказала у TSMC огромную партию M2 Pro и M2 Max

Инсайдеры только что поделились информацией о том, что компания Apple официально отправила TSMC огромный заказ на процессоры M2 Pro и M2 Max. И речь не просто о большой партии — компания заняла практически все производственные мощности производителя чипов, что говорит о том, что Apple уверена в том, что её продукция будет пользоваться спросом в ближайшем будущем. И в определённом смысле это, конечно, странно, так как тесты показали, что обычный М2 мощнее обычного М1 всего на 10%, а в реальных сценариях использования заметить такую разницу в производительности вы просто не сможете. Соответственно, никто особенно не ждёт преимущества в плане производительности у старших чипов, так как было бы странно получить от М2 Max в два раза больше мощности.

С другой стороны, производитель может увеличить количество ядер или повысить длительность автономной работы ноутбука, что на самом деле является крайне важным преимуществом для потенциальных покупателей. Ведь если вы можете получить лишние пару часов работы на своём ноутбуке, при этом он мощнее и стоит адекватных денег, то почему бы не воспользоваться этим бонусом. В конечном итоге пользователь это и получит, а ноутбуки прошлого поколения станут чуть дешевле. Впрочем, стоит напомнить, что какое-то время назад компания Apple уже заказала море iPhone 14, а потом при низком спросе отменяла заказы на производство. Так что ситуация вполне может измениться в ближайшем будущем, просто стоит немного подождать.
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