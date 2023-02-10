Apple заметно улучшила HomePod 2

Когда компания Apple впервые представила свою умную колонку HomePod, многие пользователи были сильно разочарованы тем фактом, что производитель не смог реализовать достаточно высокое качество сборки и пригодности к ремонту. В случае, если с динамиком что-то случалось, а случалось это достаточно часто, пользователь просто не мог отремонтировать устройства, потому что конструкция была слишком сложная. Добиться эффективного ремонта было почти невозможно, так что пользователь в конечном итоге получал просто вышедшее из строя устройство, которое можно разве что на детали продать. С HomePod 2 ситуация сильно изменилась, потому что производитель смог реализовать нужные конструктивные изменения, которые позволяют ремонтировать продукт более или менее комфортно.

Конечно, сейчас проблематично говорить о том, что гаджет ломается или нет — пока что у нас такой информации нет, так как гаджет только поступил в продажу и оценить качество компонентов сложно. Но специалисты, которые занимаются ремонтом устройств, заявляют, что HomePod 2 ремонтировать гораздо проще и быстрее, так как конструкция разбирается легко, все элементы можно демонтировать без шансов повредить конструкцию в процессе и всё в таком духе. Мы надеемся, что производитель действительно вынес урок из прошлых своих ошибок, и новая умная колонка будет лучше справляться с поставленной задачей, тем более что это устройство, которым нужно пользоваться на протяжении многих лет.
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