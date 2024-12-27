Apple заняла лидирующую позицию на рынке ПК

При этом компания Apple установила стартовую цену в 599 долларов — за эти деньги потенциальный покупатель получает новый процессор с 10-ядерным кластером и 10-ядерным графическим ускорителем, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. На данный момент ни один компьютер не может конкурировать с M4 Mac mini по соотношению цены к производительности. Хотя, конечно, у этого компьютера есть и более производительные конфигурации. Аналогичный подход был применён и к M4 MacBook Pro, который также получил сниженный ценник и обновлённые характеристики. Благодаря этому компании Apple удалось выбраться из достаточно крупного пике — производитель на протяжении нескольких кварталов терял продажи в сегменте компьютеров и ноутбуков. Сейчас этой проблемы нет.