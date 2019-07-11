Apple запатентовала очки AR для людей с нарушениями зрения

Apple получила патент на технологию, которая может использоваться со смарт-очками компании.

Патент под названием «Устройство дополненной реальности для деформации изображений» показывает, как будущие очки Apple могут быть полезны для людей с нарушениями зрения. Потребители, имеющие проблемы со зрением могли бы надеть пару умных очков, чтобы увидеть то, что они обычно не могли видеть.

Технология, используемая в очках, поможет отследить линию видимости пользователя, чтобы сохранить эффект деформации включенным. Те, у кого нет нарушений со зрением, также могут выиграть, так как изображение может быть увеличено, чтобы его было легче увидеть.