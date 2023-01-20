Apple запуталась в своих же процессора

Годами основным преимуществом компании Apple была понятная сегментация продукции. Если на рынке есть iPhone 11 и iPhone 12, то вы сразу понимаете, какой смартфон лучше, производительнее, современнее и так далее. Если на рынке есть MacBook Air и MacBook Pro, то вы понимаете, что первый подходит для поглощения контента и офисной работы, а второй — машина профессионала для монтажа видео или работы с фото. Но сейчас данного преимущества у производителя нет, потому что из-за сложных технических процессов всё стало заметно сложнее. Например, компания сначала выпустила базовый процессор M1, потом M1 Pro и M1 Max, да ещё и в различных комплектациях с разным набором ядер процессора и графического ядра. Потом она представила процессор М2, который слабее M1 Pro и M1 Max, но лучше базового М1.

Теперь компания представила M2 Pro и M2 Max, которые производительнее своих предшественников, но при этом дороже. И, что самое важное, прирост производительности очень незначительный. Например, M2 Pro всего на 12% слабее процессора M1 Max, хотя в плане характеристик M1 Max заметно внушительнее по количеству ядер процессора и графического процессора. Стоит ли брать M2 Pro, который дешевле, но слабее, или отдать предпочтение M2 Max, который мощнее, но заметно дороже? Или взять ноутбук на M1 Max, который даже сейчас оказался достаточно производительным решением? Ещё никогда у Apple не было настолько сложной сегментации ноутбуков, как сейчас, и с этим нужно что-то делать.