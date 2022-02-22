Apple завершила производственные испытания гарнитуры дополненной реальности, прототип оправдал ожидания

В гарнитуре Apple AR наблюдается медленный, но здоровый прогресс: в новом отчете утверждается, что устройство завершило производственные испытания. Это означает, что теперь он готов перейти к следующему этапу, и это позволяет Apple подготовить его к будущему запуску.

В отчете говорится, что гарнитура AR завершила вторую фазу инженерных проверочных испытаний, также известную как EVT 2, гарантируя, что устройство соответствует целям дизайна и спецификациям Apple. В отчете также упоминается, что продукт будет запущен к концу 2022 года, но прямо не упоминается, смогут ли клиенты приобрести его сразу. Как бы многим ни хотелось, чтобы гарнитура AR была запущена как можно быстрее, это сложный продукт, и в предыдущем отчете упоминалось, что перегрев и другие проблемы могут заставить Apple отложить запуск до 2023 года. Эти проблемы с перегревом могут быть связаны с тем, что гарнитура по-видимому, имеет два чипсета 4-нм и 5-нм.