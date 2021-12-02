Application Guard теперь доступен для Office 365

На этой неделе Microsoft объявила о доступности Application Guard для Office 365, который поможет вам защитить ваши документы и операционную систему от доступа недоброжелательных пользователей и различных атак к доверенным ресурсам.

Файлы из Интернета и других потенциально небезопасных мест могут содержать вирусы, шпионские программы или другие виды вредоносных программ, которые могут нанести вред компьютеру и вашим данным. Чтобы защитить пользователей, Office открывает файлы из потенциально небезопасных мест в Application Guard, безопасном контейнере, который изолирован от устройства с помощью аппаратной виртуализации. Когда Office открывает файлы в Application Guard, пользователи могут безопасно читать, редактировать, печатать и сохранять эти файлы без необходимости повторно открывать файлы вне контейнера. По умолчанию эта функция отключена.
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