Archos выпускает моноблок в очень тонком корпусе Vision 215 за 299 евро

По цене 299 евро вы получаете неплохую сборку Archos Vision 215, 21,5-дюймовый 7-миллиметровый тонкий корпус с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Этот моноблок имеет четырехъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350, который работает на частоте 1,92 ГГц.ARCHOS Vision 215, оснащенн ультратонким дизайном, с дисплеем Full HD с диагональю 21,5 дюйма, почти без краев, включает в себя основные компоненты ПК, клавиатуру и мышь, полный набор возможностей подключения и домашнюю версию Microsoft Windows 10. Этот ПК «все в одном» выполнен в элегантном дизайне, прост в установке в вашем доме, которым пользуются все члены семьи.