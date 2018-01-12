Аренда кофемашин - плюсы и минусы

Кофе - важнейший элемент в работе офиса, важнейший развлекательный элемент в кафе и прочих местах общепита, так что без качественной кофемашины обойтись просто не получится. Наверное, если вы смотрели американские сериалы или фильмы, то вы видели как в офисах работники постоянно бегают к кофемашине и наливают себе кофе, дабы оставаться бодрым, активным и энергичным. У нас в стране это выглядит точно так же, но вот стоимость кофемашины частенько отпугивает от ее приобретения. Благо, теперь есть проект coffeerent и можно получить аппарат совершенно бесплатно. Да-да, все правильно, теперь крутую кофемашину отдают бесплатно, нужно лишь платить за кофе.

Если вы еще не поняли как это работает, то я вам сейчас быстренько все расскажу. Вот у вас офис имеется, вы хотите, чтобы у сотрудников была возможность пить кофе, получать от этого заряд позитива, бодрости и просто наслаждаться вкусом и ароматом настоящего кофе. Стоимость кофемашины для офиса, которую будут использовать очень активно, просто космически высока и покупка такого аппарата не всем по карману, тогда как данный проект позволяет вам получить данную машину в аренду совершенно бесплатно при определенных условиях. И, условия эти очень просты, кстати в разделе «Каталог» на сайте все детально расписано.Вы заказываете аренду кофмашины и покупаете определенное количество кофейных зерен для приготовления кофе. Если, к примеру, вы заказываете в аренду Delonghi 3000 и покупаете от 4 килограмм кофейных зерен в месяц, то аренда данного аппарата вам достается бесплатно и вы оплачиваете исключительно стоимость кофейных зерен. Кофе, кстати, представлено брендом LavAzza, это достаточно популярный бренд с громадным ассортиментом, который сможет не только офисного работника порадовать, но и настоящего гурмана удивить.

Отмечу еще определенные фишки проекта, которые вам могу понравиться или пригодиться. Например, здесь есть возможность аренды кофемашины на короткий срок - проводите какое-то мероприятие или конференцию и хотите на день заказать себе аппарат с классным кофе? Вообще не проблема, проект такую возможность предоставляет. И, что самое интересное, если вы заказываете аренду на месяц, или больше, и закупаете кофейных зерен на 4 или больше килограмм в месяц, то сервисное обслуживание тоже будет бесплатным и даже расходные материалы, если вдруг они понадобятся, будут за счет поставщика машины.