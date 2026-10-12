Тесты и обзор Harper HRC-201. Переносная двухконфорочная инфракрасная плитка

Материал рабочей поверхности – глянцевая стеклокерамика. В рабочей зоне отсутствуют выступающие элементы, упрощающие поддержание ее в чистом виде.
Корпус выполнен из прочной стали. Общие габариты 588х340х65 мм, вес 4.25 кг. По бокам для удобства переноски стальные ручки. По опыту эксплуатации, стальной корпус во время работы заметно не нагревался, ручки остаются прохладными и после готовки плитку можно убрать с рабочей зоны без риска обжечься.
На фронтальной панели два поворотных регулятора, при вращении которых положения хорошо ощущаются тактильными отсечками. В зависимости от направления убавляется или прибавляется мощность/температура. Поддерживает 10 уровней мощности.
Сенсорными кнопками можно включать и выключать конфорки по отдельности, задать таймер отключения в диапазоне от 1 до 180 минут, заблокировать управление для защиты от случайных нажатий или детей. Кнопкой «Функция» идет переключение между управлением мощностью и температурой, чтобы в последующем менять при помощи механического поворотного регулятора на передней панели.
Контролировать активные режимы работы можно с помощью наглядных световых маркеров красного цвета и буквенно-цифрового дисплея по центру под каждой конфоркой. Информативно и интуитивно понятно.
Основание Harper HRC-201 выполнено из пластика черного цвета. По периметру распределены четыре ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности. Здесь же можно обратить внимание на решетку вентилятора, отвечающего за отвод тепла.
Рассеивается теплый воздух через вентиляционную решетку в тыльной части. Поэтому для корректной и безопасной работы нельзя размещать плитку вплотную со стеной. Подключается она при помощи кабеля с широким сечением и евровилкой с заземлением.
Перед первой эксплуатации протер рабочую поверхность влажной тряпкой. Разместил на столешнице с учетом рекомендаций безопасного использования и подключил к розетке. Инфракрасная плитка Harper HRC-201, в отличие от индукционных не требует использования специальной посуды, можно использовать любую с ровным дном. Время на выход в рабочий режим у нее короткий. При нагреве можно заметить видеть нагревательные элементы под стеклокерамикой. После выключения остывает равномерно.
В использовании плитка показала себя хорошо, использовал для жарки, варки, тушения и кипячения воды для чая. При готовке супа первоначально выставлял максимальную мощность для закипания, а уже после переводил на поддержание температуры. Не было проблем с жаркой мяса, на хорошо прогретой сковороде мясо готовилось быстро и равномерно. Тестовое кипячение одного литра воды с 18 градусов до 100 градусов в открытой кастрюле заняло 9 минут.