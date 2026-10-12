Тесты и обзор Harper HRC-201. Переносная двухконфорочная инфракрасная плитка

В новых квартирах, особенно с небольшой площадью часто под кухню выделено очень мало места или она объединена с основной комнатой, еще один вариант — это бытовки или дачные домики там, где встраиваемая варочная панель или стационарная плита излишни или под них нет свободного места. Для таких сценариев подойдут переносные плитки, как пример двухконфорочная инфракрасная Harper HRC-201, позволяющая одновременно готовить два блюда.

Комплектация

Поставляется с полиграфией, демонстрирующей внешний вид плитки и ключевые данные по ее техническим характеристикам. Для предотвращения повреждений при транспортировке надежно зафиксирована пенопластом. Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Лицевая сторона черного цвета с отмеченными белыми цветами зонами нагрева и панелью управления с сенсорными кнопками. Внешний вид плитки строг и минималистичных, легко впишется в любой интерьер.

Материал рабочей поверхности – глянцевая стеклокерамика. В рабочей зоне отсутствуют выступающие элементы, упрощающие поддержание ее в чистом виде.

Корпус выполнен из прочной стали. Общие габариты 588х340х65 мм, вес 4.25 кг. По бокам для удобства переноски стальные ручки. По опыту эксплуатации, стальной корпус во время работы заметно не нагревался, ручки остаются прохладными и после готовки плитку можно убрать с рабочей зоны без риска обжечься.

На фронтальной панели два поворотных регулятора, при вращении которых положения хорошо ощущаются тактильными отсечками. В зависимости от направления убавляется или прибавляется мощность/температура. Поддерживает 10 уровней мощности.

Сенсорными кнопками можно включать и выключать конфорки по отдельности, задать таймер отключения в диапазоне от 1 до 180 минут, заблокировать управление для защиты от случайных нажатий или детей. Кнопкой «Функция» идет переключение между управлением мощностью и температурой, чтобы в последующем менять при помощи механического поворотного регулятора на передней панели.

Контролировать активные режимы работы можно с помощью наглядных световых маркеров красного цвета и буквенно-цифрового дисплея по центру под каждой конфоркой. Информативно и интуитивно понятно.

Основание Harper HRC-201 выполнено из пластика черного цвета. По периметру распределены четыре ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности. Здесь же можно обратить внимание на решетку вентилятора, отвечающего за отвод тепла.

Рассеивается теплый воздух через вентиляционную решетку в тыльной части. Поэтому для корректной и безопасной работы нельзя размещать плитку вплотную со стеной. Подключается она при помощи кабеля с широким сечением и евровилкой с заземлением.

Тесты

Общая максимальная мощность до 3400 Вт, каждая из конфорок максимально выдает 2000 Вт. Регулировать можно мощность от 200 до 2000 Вт, при включении одной из них на максимальную мощность, вторая будет ограничена 1400 Вт и мощность между ними распределяется автоматически. Для удобства готовки можно регулировать не мощность, а температуру в диапазоне от 90 до 650 градусов. В этом режиме при достижении целевой температуры будет ее поддерживать и остановить дальнейший нагрев, регулируя мощность автоматически. Очень удобно если требуется длительно тушить или рецептура блюда требует определенных температур готовки.

Перед первой эксплуатации протер рабочую поверхность влажной тряпкой. Разместил на столешнице с учетом рекомендаций безопасного использования и подключил к розетке. Инфракрасная плитка Harper HRC-201, в отличие от индукционных не требует использования специальной посуды, можно использовать любую с ровным дном. Время на выход в рабочий режим у нее короткий. При нагреве можно заметить видеть нагревательные элементы под стеклокерамикой. После выключения остывает равномерно.

Итоги

В использовании плитка показала себя хорошо, использовал для жарки, варки, тушения и кипячения воды для чая. При готовке супа первоначально выставлял максимальную мощность для закипания, а уже после переводил на поддержание температуры. Не было проблем с жаркой мяса, на хорошо прогретой сковороде мясо готовилось быстро и равномерно. Тестовое кипячение одного литра воды с 18 градусов до 100 градусов в открытой кастрюле заняло 9 минут.Harper HRC-201 – надежная и простая в уходе, управлении переносная инфракрасная плитка, которая позволит готовить два блюда одновременно. Рабочая поверхность из керамики, равномерный и быстрый нагрев, общая максимальная мощность 3400 Вт, возможность точной регулировки температуры, таймер от 1 минуты до 180 минут, совместимость с посудой разного вида, простота ухода.