Обзор HARPER HTP-5T02. Термопот для дома и офиса с быстрым нагревом

Термопот – это современный самовар, сочетающий в себе чайник и термос, обеспечивая быстрый и постоянный доступ к воде заданной температуры. Полезен на кухне в семьях с детьми с приготовлением каши и смесей, тем кто предпочитает заваривать чай и кофе, а также в в офисе. Изучаемый сегодня HARPER HTP-5T02 поддерживает восемь температурных режимов от 40 до 100 градусов, сенсорное управление с блокировкой от детей, цветной дисплей.

Комплектация

Иллюстрированная упаковка из плотного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. Изображение и данные по характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает съемный поддон для сбора капель, подставка со шнуром питания, инструкцию и гарантийный талон.Представлен термопот в четырех вариантах цветового исполнения: светло-золотистая, черная, серо-фиолетовая, бело-бежевая. Традиционная форма для подобного тип бытовой техники.

Габариты компактны, легко поместится даже в компактное кухонное пространство или обеденную зону в офисе. При этом полезный объем 5 литров.

Сверху крышка с механическим фиксатором. Для снятия нужно нажать на хромированную кнопку по центру и потянув за нее снять. После обратной установки кнопка возвращается в исходное положение.

В тыльной ее части небольшой вырез, используемый для отвода пара. На внутренней стороне крышки силиконовый уплотнитель, обеспечивающий плотный прижим.

Внутренняя камера для воды выполнена из нержавеющей стали с маркой SUS316. Нанесена пометка по максимальному верхнему уровню. В ее основании отверстие для забора воды с механическим фильтром.

Контролировать объем воды в баке можно через прозрачную шкалу на лицевой стороне. Риски – 1 литр, 2 литра и 5 литров. Внутри подсветка синего цвета. Стильно и информативно.

В отличие от большинства других моделей, у HARPER HTP-5T02 съемная база. Это позволяет снять с нее термопот и отнести в раковину для набора воды. Предусмотрена ручка с удобным хватом.

База по исполнению напоминает те которыми комплектуются электрические чайники. Длина кабеля питания 1.2 метра.

Внизу лицевой стороны снизу в паз устанавливается съемный поддон для сбора кабель. Основа из пластика и в верхней части металлическая сетка.

В верхней части блок управления с символьно-цифровым дисплеем. Слева отображается целевая температура, справа текущая. Ниже изображением активный режим работы. Кнопки сенсорные. Выбор температуры и ее поддержание, экономия энергии, повторное кипячение, кипячение и остановка.

Подача воды сделана с помощью механического рычага на правой грани. Подается через носик. Удерживание рычага – постоянная подача воды. Разовое нажатие – подача 800 мл воды.

Тесты

Перед эксплуатацией нужно будет протереть возможную пыль после распаковки, промыть водой внутренний бак. После этого заливаем чистую воду и можно включать питание. При активации термопот проводит самотестирование и уже после этого в режим ожидания.

Кипячение – запускается одним нажатием, после достижения температуры в 100 градусов и переходит в режим сохранения тепла. Есть возможность отключить нагрев принудительно.

Повторное кипячение – используется для дехлорирования, удерживает температуру 100 градусов в течение 2-3 минут.

Поддержание температуры – задается целевая температура, которую термопот будет поддерживать. Доступны следующие значения – 40, 45, 50, 60, 70, 80 и 90 градусов. По умолчанию это 60 градусов и корректируется в нужную сторону.

Экономия энергии – при отсутствии света в помещении автоматически переходит в режим энергосбережения, включение света – нагрев до выбранной температуры.

Охлаждение - отключает нагрев до достижения комнатной температуры.

Есть кнопка блокировки и защиты от детей. При активации кнопки нужно будет предварительно разблокировать для подачи воды или изменения настроек. При бездействии переводит в этот режим автоматически.

Итоги

Работает термопот бесшумно. Стенки корпуса заметно не нагреваются. На кухне прибор устанавливается на ровной поверхности. В отличие от чайников он сохраняет тепло в течение длительного времени. В течение часа температура со 100 градусов опустилась до 89, до 40 градусов остывал 4.5 часа. Мощность прибора 1200 Вт.HARPER HTP-5T02 – надежная, симпатичная и функциональная техника. Надежное исполнение, интуитивное управление с информативной панелью, широкий температурный диапазон с многоступенчатым нагревом, съемная база. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации не выявлено.