Обзор HARPER HTP-5T02. Термопот для дома и офиса с быстрым нагревом

Комплект включает съемный поддон для сбора капель, подставка со шнуром питания, инструкцию и гарантийный талон.
Габариты компактны, легко поместится даже в компактное кухонное пространство или обеденную зону в офисе. При этом полезный объем 5 литров.
Сверху крышка с механическим фиксатором. Для снятия нужно нажать на хромированную кнопку по центру и потянув за нее снять. После обратной установки кнопка возвращается в исходное положение.
В тыльной ее части небольшой вырез, используемый для отвода пара. На внутренней стороне крышки силиконовый уплотнитель, обеспечивающий плотный прижим.
Внутренняя камера для воды выполнена из нержавеющей стали с маркой SUS316. Нанесена пометка по максимальному верхнему уровню. В ее основании отверстие для забора воды с механическим фильтром.
Контролировать объем воды в баке можно через прозрачную шкалу на лицевой стороне. Риски – 1 литр, 2 литра и 5 литров. Внутри подсветка синего цвета. Стильно и информативно.
В отличие от большинства других моделей, у HARPER HTP-5T02 съемная база. Это позволяет снять с нее термопот и отнести в раковину для набора воды. Предусмотрена ручка с удобным хватом.
База по исполнению напоминает те которыми комплектуются электрические чайники. Длина кабеля питания 1.2 метра.
Внизу лицевой стороны снизу в паз устанавливается съемный поддон для сбора кабель. Основа из пластика и в верхней части металлическая сетка.
В верхней части блок управления с символьно-цифровым дисплеем. Слева отображается целевая температура, справа текущая. Ниже изображением активный режим работы. Кнопки сенсорные. Выбор температуры и ее поддержание, экономия энергии, повторное кипячение, кипячение и остановка.
Подача воды сделана с помощью механического рычага на правой грани. Подается через носик. Удерживание рычага – постоянная подача воды. Разовое нажатие – подача 800 мл воды.
Есть несколько основных режимов его работы:
Есть кнопка блокировки и защиты от детей. При активации кнопки нужно будет предварительно разблокировать для подачи воды или изменения настроек. При бездействии переводит в этот режим автоматически.
Работает термопот бесшумно. Стенки корпуса заметно не нагреваются. На кухне прибор устанавливается на ровной поверхности. В отличие от чайников он сохраняет тепло в течение длительного времени. В течение часа температура со 100 градусов опустилась до 89, до 40 градусов остывал 4.5 часа. Мощность прибора 1200 Вт.