Обзор и тесты Harper HRC-101. Компактная и мощная инфракрасная плитка с одной конфоркой

Зона конфорки обозначена маркировкой. Правее сенсорная панель управления с кнопкой включения, таймера и отдельными кнопки для каждого из четырех поддерживаемых режимов. На касания кнопки реагируют моментально, активный режим для наглядности дополнительно отмечен красной подсветкой.
Мощность регулируется при помощи поворотной ручки на лицевой стороне. Контролировать выбранную можно через цифровой дисплей, расположенный над сенсорной панелью управления.
Здесь учли особенность эксплуатации, предполагающей переноску плитки с места на место или возможности спрятать в шкафу на время простоя, разместив справа и слева металлические ручки с удобным и надежным хватом.
Основная часть корпуса у Harper HRC-101 выполнена из прочной стали. С уходом за этой частью также проблем не будет.
В основании четыре ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности. Вентиляционная решетка для притока холодного воздуха, активное охлаждение у плитки запускается автоматически. После завершения готовки, вентилятор обеспечит равномерное остывание.
Подключается к розетке с заземлением при помощи кабеля с евровилкой. Мощность до 2000 Вт.
На ней можно использовать любую посуду с ровным дном. Вес посуды до 8 кг. Управление и эксплуатация плитки не вызывала вопросов, сделано все интуитивно и просто. Для начала провели тестовое кипячение 1 литра воды, на это ушло 9 минут.
Также используя комбинацию сковороды и кастрюли, а также разных режимов мощности приготовили кыстыбый. После подготовки теста и пока оно отдыхает приступили к готовке картофельного пюре. Тут все стандартно, после приготовления картофеля разминаем его в пюре и добавляем в него немного зелени. Формируем тесто и раскатываем тонкие лепешки. На сухой и разогретой сквороде поджариваем до появления поджаристых пятен или пузырей. Переворачиваем и тоже самое с другой стороны.
На последнем этапе кладем лепешку на тарелку, на половине лепешки распределяем пюре. Закрываем второй половиной и немного поджариваем на сковороде. По желанию можно смазать сливочным маслом, но вкусно и так.