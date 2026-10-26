Обзор и тесты Harper HRC-101. Компактная и мощная инфракрасная плитка с одной конфоркой

Изучаемую сегодня инфракрасную электрическую плитку Harper HRC-101 можно будет использовать даже на самой компактной кухне, на даче или даже в бытовке. У нее компактные габариты, одна конфорка с мощностью до 2000 Вт, четыре встроенных режима (жарка, гриль, суп и тушение), а также таймер от 1 до 240 минут.

Обзор и тесты Harper HRC-101

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. Внутри она надежно зафиксирована пенопластом. В комплект входит руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация Harper HRC-101

Внешний вид

У плитки стильное внешнее исполнение и она будет хорошо смотреться в интерьере. Внешняя поверхность из стеклокерамики с подложкой черного цвета с шероховатым покрытием, предотвращающим скольжение посуды во время готовки. Покрытие практичное и за ним легко ухаживать.

внешний вид Harper HRC-101

Зона конфорки обозначена маркировкой. Правее сенсорная панель управления с кнопкой включения, таймера и отдельными кнопки для каждого из четырех поддерживаемых режимов. На касания кнопки реагируют моментально, активный режим для наглядности дополнительно отмечен красной подсветкой.

внешний вид Harper HRC-101

Мощность регулируется при помощи поворотной ручки на лицевой стороне. Контролировать выбранную можно через цифровой дисплей, расположенный над сенсорной панелью управления.

внешний вид Harper HRC-101

Здесь учли особенность эксплуатации, предполагающей переноску плитки с места на место или возможности спрятать в шкафу на время простоя, разместив справа и слева металлические ручки с удобным и надежным хватом.

внешний вид Harper HRC-101

Основная часть корпуса у Harper HRC-101 выполнена из прочной стали. С уходом за этой частью также проблем не будет.

внешний вид Harper HRC-101

В основании четыре ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности. Вентиляционная решетка для притока холодного воздуха, активное охлаждение у плитки запускается автоматически. После завершения готовки, вентилятор обеспечит равномерное остывание.

внешний вид Harper HRC-101

Подключается к розетке с заземлением при помощи кабеля с евровилкой. Мощность до 2000 Вт.

внешний вид Harper HRC-101

Тесты

Инфракрасная плитка поддерживает четыре режима готовки: Суп (1600 Вт), Гриль (1400 Вт), Жарка (2000 Вт) и Тушение (1800 Вт). Для каждого можно вручную выставить уровень мощности от 200 до 2000 Вт. На рабочий режим переходит быстро, в процессе готовки можно прибавлять или убавлять мощность. Есть встроенный таймер, позволяющий задать интервал от 1 до 240 минут, после истечения которого плитка автоматически выключиться. После отключения включается автоматическое охлаждение, остужающее рабочую поверхность до 50 градусов. До остывания на экран выводится предупреждение – HOT. Есть встроенная защита от перегрева.

тесты Harper HRC-101

На ней можно использовать любую посуду с ровным дном. Вес посуды до 8 кг. Управление и эксплуатация плитки не вызывала вопросов, сделано все интуитивно и просто. Для начала провели тестовое кипячение 1 литра воды, на это ушло 9 минут.

тесты Harper HRC-101

Также используя комбинацию сковороды и кастрюли, а также разных режимов мощности приготовили кыстыбый. После подготовки теста и пока оно отдыхает приступили к готовке картофельного пюре. Тут все стандартно, после приготовления картофеля разминаем его в пюре и добавляем в него немного зелени. Формируем тесто и раскатываем тонкие лепешки. На сухой и разогретой сквороде поджариваем до появления поджаристых пятен или пузырей. Переворачиваем и тоже самое с другой стороны.

тесты Harper HRC-101

На последнем этапе кладем лепешку на тарелку, на половине лепешки распределяем пюре. Закрываем второй половиной и немного поджариваем на сковороде. По желанию можно смазать сливочным маслом, но вкусно и так.

тесты Harper HRC-101

Итоги

Harper HRC-101 – компактная инфракрасная электрическая плитка с одной конфоркой, четырьмя автопрограммами и сенсорным управлением, регулировкой мощностью от 200 до 2000 Вт, умным охлаждением, боковыми ручками для переноски и усиленной конструкцией, с поверхностью из стеклокерамики с простым уходом. Хороший вариант для компактной кухни, для дачи или беседки, а также съемного жилья или студенческого общежития.
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