Обзор и тесты Harper HRC-101. Компактная и мощная инфракрасная плитка с одной конфоркой

Изучаемую сегодня инфракрасную электрическую плитку Harper HRC-101 можно будет использовать даже на самой компактной кухне, на даче или даже в бытовке. У нее компактные габариты, одна конфорка с мощностью до 2000 Вт, четыре встроенных режима (жарка, гриль, суп и тушение), а также таймер от 1 до 240 минут.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. Внутри она надежно зафиксирована пенопластом. В комплект входит руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У плитки стильное внешнее исполнение и она будет хорошо смотреться в интерьере. Внешняя поверхность из стеклокерамики с подложкой черного цвета с шероховатым покрытием, предотвращающим скольжение посуды во время готовки. Покрытие практичное и за ним легко ухаживать.

Зона конфорки обозначена маркировкой. Правее сенсорная панель управления с кнопкой включения, таймера и отдельными кнопки для каждого из четырех поддерживаемых режимов. На касания кнопки реагируют моментально, активный режим для наглядности дополнительно отмечен красной подсветкой.

Мощность регулируется при помощи поворотной ручки на лицевой стороне. Контролировать выбранную можно через цифровой дисплей, расположенный над сенсорной панелью управления.

Здесь учли особенность эксплуатации, предполагающей переноску плитки с места на место или возможности спрятать в шкафу на время простоя, разместив справа и слева металлические ручки с удобным и надежным хватом.

Основная часть корпуса у Harper HRC-101 выполнена из прочной стали. С уходом за этой частью также проблем не будет.

В основании четыре ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности. Вентиляционная решетка для притока холодного воздуха, активное охлаждение у плитки запускается автоматически. После завершения готовки, вентилятор обеспечит равномерное остывание.

Подключается к розетке с заземлением при помощи кабеля с евровилкой. Мощность до 2000 Вт.

Тесты

Инфракрасная плитка поддерживает четыре режима готовки: Суп (1600 Вт), Гриль (1400 Вт), Жарка (2000 Вт) и Тушение (1800 Вт). Для каждого можно вручную выставить уровень мощности от 200 до 2000 Вт. На рабочий режим переходит быстро, в процессе готовки можно прибавлять или убавлять мощность. Есть встроенный таймер, позволяющий задать интервал от 1 до 240 минут, после истечения которого плитка автоматически выключиться. После отключения включается автоматическое охлаждение, остужающее рабочую поверхность до 50 градусов. До остывания на экран выводится предупреждение – HOT. Есть встроенная защита от перегрева.

На ней можно использовать любую посуду с ровным дном. Вес посуды до 8 кг. Управление и эксплуатация плитки не вызывала вопросов, сделано все интуитивно и просто. Для начала провели тестовое кипячение 1 литра воды, на это ушло 9 минут.

Также используя комбинацию сковороды и кастрюли, а также разных режимов мощности приготовили кыстыбый. После подготовки теста и пока оно отдыхает приступили к готовке картофельного пюре. Тут все стандартно, после приготовления картофеля разминаем его в пюре и добавляем в него немного зелени. Формируем тесто и раскатываем тонкие лепешки. На сухой и разогретой сквороде поджариваем до появления поджаристых пятен или пузырей. Переворачиваем и тоже самое с другой стороны.

На последнем этапе кладем лепешку на тарелку, на половине лепешки распределяем пюре. Закрываем второй половиной и немного поджариваем на сковороде. По желанию можно смазать сливочным маслом, но вкусно и так.

Итоги

Harper HRC-101 – компактная инфракрасная электрическая плитка с одной конфоркой, четырьмя автопрограммами и сенсорным управлением, регулировкой мощностью от 200 до 2000 Вт, умным охлаждением, боковыми ручками для переноски и усиленной конструкцией, с поверхностью из стеклокерамики с простым уходом. Хороший вариант для компактной кухни, для дачи или беседки, а также съемного жилья или студенческого общежития.