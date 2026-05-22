Обзор и тесты Harper CBH-125. Термоэлектрический автомобильный холодильник с нагревом

Начался дачный сезон, время отдыха на природе и автомобильных путешествий. Одним из важных элементов комфорта на таких мероприятиях является питания и напитки, хочется брать не только сухие продукты и консервы, но и традиционное питание, требующее соблюдение условий хранений. Изучаемый сегодня термоэлектрический автомобильный холодильник Harper CBH-125 поддерживает режим охлаждения до 15-20 градусов ниже окружающей среды, а также подогрев о 55-65 градусов.

Обзор Harper CBH-125

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. В комплект входят два аккумулятора холода, кабель питания в розетку 220В, адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен корпус из пластика, это традиционный формат исполнения с крышкой в верхней его части. Доступен в нескольких цветовых вариантах исполнения.

Есть складываемая в двух положениях ручка, с помощью которой можно переносить с места на место. Также в зависимости от ее положения она блокирует открытие крышки.

Для того чтобы открыть крышку, нужно перевести её вперед. После этого потянув за углубление на боковой грани она открывается.

На верхней части крышки два вентиляционных выреза. В одной части расположен вентилятор, во второй заметен металлический радиатор. Сама крышка утеплена пенопластом, удерживающим тепло.

Объем основной камеры Harper CBH-125 составляет 25 литров. Для таких габаритов можно хранить большой объем напитков и продуктов.

На тыльной части корпуса расположено гнездо питания и несколько переключателей режимов работы со светодиодным индикатором. Два основных режима: холод и тепло. Два режима питания: AC (220В) и DC (12D).

Оба вида кабелей идут в комплекте. Один предполагает подключение в прикуриватель автомобиля, второй в розетку. Длина их достаточна для удаленного подключения.

Также есть два аккумулятора холода. Их предварительно можно поместить в морозилке, с ними быстрее будет достижима минимальная температура и сохранена при отключении питания.

Из особенностей конструкции отмечу выступающий блок, внутри которого находятся вентилятор и радиатор, он может ограничивать высоту размещенных вертикально бутылок.

Тесты

Harper CBH-125 относится к холодильнику термоэлектрического типа на элементе Пелетье. Преимуществом этой системы является отсутствие сложных элементов с газом, хладагентом. Но и есть ограничения, касающиеся минимальной температуры, как морозильник холодильники этого типа использоваться не могут. Охлаждает относительно температуры окружающей среды на 15-20 градусов ниже.

Охлаждение без аккумуляторов холода

Для тестирования я использовал температурный датчик с внешним щупом. Температура в комнате 29 градусов. Включение в режиме охлаждения и через час опустилась до 6 градусов.

Удержание температуры без аккумуляторов холода

Далее отключаем питание и наблюдаем за временем, которое уйдет для потери и возврата на комнатную температуру. Спустя первый час +10 градусов и еще 2 часа до примерного выравнивания.

Охлаждение с аккумуляторами холода

Два холодильных аккумулятора заметно ускоряют охлаждение и увеличивают время сохранения холода внутри камеры. Их полезно добавлять если внутри нужно перевезти мороженное, замороженные ягоды или продукты с магазина в автомобиле.

Удержание температуры с аккумуляторами холода

Удерживал холод с ними в течение 3 часов. При размещении замороженных продуктов время будет дополнительно увеличено.

Режим нагрева

Данная модель поддерживает нагрев. Такой режим будет полезен если нужно сохранить тепло готовых блюд. Например, заранее приготовили суп, гарнир, второе, поместили в емкость. И в течение дня эти блюда не остынут. На +60 градусов выходил в течение часа.

Итоги

Harper CBH-125 – доступный автомобильный холодильник термоэлектрического типа с режимами охлаждения и нагрева. Высокое качество исполнения, два аккумулятора в холоде в комплекте, два варианта подачи питания, камера с объемом 25 литров. Станет хорошим выбором для поездок на дачу, в путешествия или на закупки в магазин.
