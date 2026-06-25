Обзор HARPER HMW-23GS01. Стильная микроволновая печь с функцией гриль

Изучаемая сегодня микроволновая печь HARPER HMW-23GS01 поддерживает восемь автоматических программ, функция гриль, объем рабочей камеры 23 литра и мощность 800 Вт. Это классическая невстраиваемая микроволновка, полезное устройство для любой кухни.

Комплектация

Заводская упаковка с изображением и данными по ключевым особенностям исполнения. По бокам у коробки вырезаны ручки, упрощающие переноску. Открыв коробку, обнаруживаем микроволновую печь в защитном транспортировочном пакете на палете из пенопласта. Комплект включает решетку для гриля, стеклянный поддон, раму с колесиками, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус микроволновой печи имеет традиционный для современных кухонных устройств дизайн. Строгий черный цвет со строгими линиями и минимум деталей. Выглядит солидно, но при этом не притягивает к себе повышенного внимания в интерьере.

Большую часть лицевой стороны занимает дверца со смотровым окном. Она затемнена с мелкоячеистой сеткой.

Открывается дверца плавно, для этого необходимо потянуть за ручку с широким хватом. Звук при закрытии умеренный по уровню шума. Петли металлические, как и большая часть корпуса.

Управление HARPER HMW-23GS01 происходит при помощи сенсорных кнопок. Мощность, режим разморозки, разогрев, гриль, время, корректировка веса, стоп и старт, а также добавление времени шагом в 30 секунд. Над кнопками цифровой дисплей с подсветкой.

Боковые части и тыльная сторона без примечательных деталей. На обратной стороне вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными и пластиковый упор, предотвращающий размещение вплотную к стене. На основании четыре пластиковые ножки. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

Внутренняя часть камеры выполнена из нержавеющей стали, окрашенная термостойкой эмалью. В нижней части устанавливается пластиковая рама с тремя колесиками, а также поддон из прозрачного стекла.

Тесты

Комплектуется микроволновая печь решеткой гриль из нержавеющей стали с тремя устойчивыми ножками.В комплекте с микроволновой печью идет подробная инструкция на русском языке. Описываются поддерживаемые режимы, принцип управления и правила эксплуатации. Управление печью HARPER HMW-23GS01 реализовано интуитивно. Наиболее часто используемая функция с разогревом включается пошаговым выбором нужного времени шагом в 30 секунд. Отдельные кнопки для проведения разморозки, а также функции гриль. Есть функции остановки до истечения таймера и добавления времени в ходе разогрева.

100%-90% - для быстрого нагрева и приготовления,

80%-70% - для быстрого приготовления до средней готовности,

60%-50% - для приготовления пищи на пару,

40%-30% - для разморозки продуктов,

20%-10% - для поддержания тепла.

Доступно несколько уровней мощности.Всего доступно 10 уровней мощности шагом в 10%. Максимальное время приготовления 60 минут. Доступен режим разморозки, для него выставляется вес продукта от 100 граммов до 1.5 килограммов. Рекомендуется переворачивать периодически для равномерного размораживания. Доступны автоматические программы для наиболее распространённых типов продуктов: картофель, паста, пицца, попкорн, овощи, напитки, мясо и рыба.

Комплектную решетку гриль можно использовать только в специальном режиме «ГРИЛЬ», в режиме микроволн использовать нельзя! Максимальная мощность в обычных режимах у нее составляет 800 Вт, для режима гриль 900 Вт.

Перед началом эксплуатации нужно будет помыть в мыльной воде комплектный стеклянный поддон, раму и гриль. Протереть снаружи и внутри корпус слегка влажной тканью и пройтись сухой, для удаления пыли.

попкорн – пакет попкорна для микроволновой печи раскрывался за 3 минуты. В процессе готовки не подгорал.

куриные крылья – готовил в режиме гриль около 600 граммов крылышек предварительно замочил. За 10 минут получил подрумяненное и вкусное блюдо.

картофель в мундире – предварительно помыл средний по размеру картофель, проткнул в нескольких местах вилках. Готовил в тарелке, до рассыпчатого состояния ушло 12 минут.

Итоги

Из практичных тестов, активной эксплуатации микроволновой печью. Чаще использовали для разогрева уже готовых блюд. Также использовалась:HARPER HMW-23GS01 – качественно исполненная микроволновая печь. Хорошая мощность для быстрого приготовления простых блюд, подогрева и разморозки. Простой уход, интуитивное управление с четким срабатыванием кнопок, режим гриль, автоматические программы.