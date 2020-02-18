Артбук «Вселенная Blizzard Entertainment» - лучший подарок для поклонников

С чего начинают делать большинство компьютерных игр? Конечно с продумывания концепции: персонажей, локаций, оружия, важных сюжетных сцен и т.д. Чтобы сохранить эти образы и поделиться ими с коллегами, делаются тысячи зарисовок и набросков. Работы тщательно отбирают, и только потом геймдизайнеры переводят все эти рисунки в компьютерные модели. Мастерство художников ценят и на последующих этапах: картины заметно дополняют визуальное восприятие игры, которое часто не может передать даже современная графика, не говоря уже про пиксели в игрушках прошлых лет. По таким рисункам можно как проследить процесс разработки игры, так и глубже погрузиться в придуманный мир. Именно поэтому графические работы так ценятся у игроков, а хороший издатель вкладывает в коробки с коллекционными издания игр артбуки.

Blizzard, без преувеличения, легендарная компания. Созданные ими миры будоражат уже несколько поколений геймеров, а яркие персонажи являются источником для вдохновения для косплееров по всему миру. Не удивительно, что за почти 30 лет существования, в недрах Blizzard скопились десятки тысяч рисунков, посвященных ее проектам. Долго утаивать такое богатство от своих поклонников компания не решилась, тем более, что три ее основные франшизы (Warcraft, Diablo и StarCraft) живее всех живых, и выпуск масштабного артбука только подогрел бы к ним интерес геймеров. И такая книга действительно вышла в далеком 2012 году, правда лишь за рубежом и, ввиду ограниченного тиража, быстро раскупалась, практически не оставив шансов добраться до российской аудитории.

Вскоре даже те, кто слышал про книгу, успешно про нее забыли до тех пор, пока в конце 2019 года российскому издательству XL Media, не удалось договориться с Blizzard о выходе артбука в России. Издание, получившее названия «Вселенная Blizzard Entertainment» было не просто перепечатано, а полностью локализовано: все, от комментариев художников и разработчиков до подписей авторов на работах, здесь выполнено на русском. Книга ничуть не уступает по качеству исполнения оригиналу: высококлассная глянцевая мелованная бумага, твердый переплет в суперобложке, отличная полиграфия. Артбук также впечатляет своими размерами (330x240x30 мм) и весом (2,62 кг). На его 376 станицах разместилось более 700 концепт-артов, рисунков и набросков.

Книга встречает нас предисловием от Джеральда Брома – готического художника и главного иллюстратора Diablo. Первый (и самый большой) раздел посвящен миру Warcraft. Конечно, большинство из представленных артов для WoW получили широкое распространение в интернете, но встречаются и довольно редкие рисунки. Для меня же наиболее ценными оказались концепты к «Warcraft: Orcs and Humans», которые в сети не найти, а ведь именно по ним можно проследить, как зарождалась вселенная.

Много таких рисунков выполнено карандашом, а отдельные элементы экипировки подписаны. Отлично дополняют визуальную часть мини-истории от разработчиков Ника Карпентера, Сэмуайза Дидье и Криса Метцена, которые объясняют, как появилась данная иллюстрация, каким образом она повлияла на игру и почему персонаж выглядит именно так, а не иначе. Вишенкой на торте станет карта Азерота, а точнее ее ранняя версия – было довольно приятно ознакомиться с ней и сравнить с современной.

Закончив с «Военным ремеслом», мы плавно переносимся в Санктуарий вместе с серией Diablo. Здесь представлены рисунки огромного количества чудовищ, нежити и демонов, рожденных воображением Брома и других художников. Отдельное место отведено героям легендарной игры, по которым можно, например, проследить, как менялся внешний вид варвара, а также представлено несколько вариантов внешности самого Повелителя Ужаса. К сожалению, практически весь раздел посвящен Diablo III, второй части уделено всего несколько страниц, а непосредственно истоки не показали вовсе.

Третий раздел рассказывает о вселенной Starcraft. Фанаты получат возможность не только с головы до ног обмазаться терранами, зергами и протосами на различных этапах их становления, но и вдоволь насладиться пейзажами чужих планет. Персонажи игры Сара Керриган и Арктур Менгск предстанут здесь во всей своей красе, а вот зерговский омегалиск так и остался на артах – разработчики посчитали его чересчур поломным, чтобы включить в игру. Третья часть немного отличается по восприятию от первых двух: все-таки здесь размах галактического масштаба.

Blizzard, по крайней мере до того, как связалась с Activision, всегда славилась тем, что старалась поддерживать высокий уровень своих продуктов, а при малейшем намеке на неподобающее качество, отменяло проекты, многие из которых фанаты ждали по несколько лет. Четвертый раздел книги как раз и посвящен играм, которые по тем или иным причинам так и не увидели свет. Лично я об этих проектах раньше даже не слышал, и арты, показанные здесь, действительно уникальны. К каждой игре имеется подробное описание. Nomad – ролевая стратегия в научно-фантастическом сеттинге с мутантами и динозаврами уступила место Starcraft. Bloodlines – игра про вампиров будущего, наработки которой затем успешно пристроили в WoW, включая такого персонажа, как Мал’Ганис. Denizen – экшен с орками и антропоморфными драконами. Ronin – проект по феодальной Японии с ограми и самураями-воронами. В заключительной части нас ждет набор шуточных открыток с персонажами игр Blizzard – отличный способ взглянуть на знакомых героев с другой стороны и улыбнуться.

К сожалению, в книгу не вошли многие проекты Blizzard. И если Overwatch или Hearthstone на момент выхода англоязычного оригинала просто не вышли, то вот что помешало дополнить книгу артами из такой классики, как Lost Vikings, Blackthorne или Diablo 1 – не понятно, не увидел я тут и артов из нашумевшего отмененного проекта Titan. Понравилось же то, что в книге практически все рисунки снабжены комментариями, которые погружают читателя в историю создания той или иной игры. С точки зрения качества издания – можно только молча аплодировать: все от бумаги до перевода выполнено идеально.

Артбук станет настоящим подарком для всякого любителя игр от «Метелицы». Книга дарит возможность нырнуть с головой в историю создания любимых вселенных, вновь пережить захватывающие приключения в World of Warcraft, представить мускулистого варвара, раскидывающего толпы падших в Diablo 2 или вспомнить сетевые зарубы в Starcraft. Лично меня, после прочтения, потянуло перепроходить классику. «Вселенная Blizzard Entertainment» - один из лучших артбуков во всех смыслах слова.

Купить книгу можно без наценок на сайте издательства https://xlm.ru/artbooks/vselennaya-blizzard-entertainment.Автор: Артем Костенко