Assassin's Creed Infinity не будет бесплатной игрой

Некоторое время назад появилась неофициальная информация о том, что Ubisoft планирует перевести свою главную франшизу на рельсы условно-бесплатного релиза, что очень взволновало аудиторию геймеров. К счастью, грядущая Assassin's Creed Infinity не будет бесплатной онлайн-игрой — это подтвердил генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо во время последнего отчета разработчиков. В публикации говорится, что AC Infinity, название проекта, которое может измениться после выпуска, будет онлайн-сервисом, аналогичным Grand Theft Auto Online, который требует от вас владения базовой игрой. Согласно Gamespot, Гийемо также сказал: «В этой игре будет много повествовательных элементов.

Это будет очень инновационная игра, но в ней будет то, что игроки полюбили во всех других играх Assassin's Creed, все элементы, которые им нравятся. Так что это будет огромная игра. Но с множеством элементов, которые уже присутствуют в играх, которые мы публиковали в прошлом». В отличие от других игр Assassin's Creed с одной повествовательной историей, Infinity, как сообщается, будет иметь несколько сюжетных линий, которые будут отличаться друг от друга, но все же будут каким-то образом связаны. Это означает, что у Infinity может быть несколько игр в одном пакете, хотя еще неизвестно, как это найдет отклик у давних фанатов. Остается лишь надеяться, что такой смелый эксперимент закончится чем-то действительно хорошим, так как далеко не всем понравится условно-бесплатная игра без сюжета.