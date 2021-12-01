Aston Martin V12 Vantage появится в следующем году

Aston Martin объявила, что их V12 Vantage вернется в 2022 году, компания не разглашает никакой дополнительной информации об автомобиле. Aston Martin прекратил выпуск автомобиля еще в 2018 году.

Новый V12 Vantage несёт в себе безошибочную мощь Aston Martin. Он отмечает свое наследие как последний член семьи, присоединившийся к своей родословной, благодаря изысканной демонстрации силы и звука. V12 Vantage, последний потомок своего рода, знаменует конец эпохи. Созданный с безупречной мощью и роскошью, он покоряет чувства ценителей своим безошибочным и оглушительным ревом. Ожидается, что он будет оснащен 5,2-литровым твин-турбо V12, который приводил в действие автомобили DBS и DB11. DBS имеет 715 лошадиных сил, а DB11 - 621.