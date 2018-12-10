Aston Martin превратит свои старые модели в электромобили

Великобритания, Франция и Германия заявили, что к 2040 году запретят продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Aston Martins запускает программу «Heritage EV», которая дает возможность владельцам классического Aston Martins "электрифицировать" свои старые автомобили. Первым автомобилем, которому предложат услугу, является DB6 Vantage Volante с 1970 года.

Опираясь на знания компании, полученные от Rapide E и будущих моделей Lagonda, Aston Martin Works разработала так называемую «кассетную» трансмиссию EV, которая легко интегрируется в классические модели и «сохраняет целостность оригинального автомобиля». Кассетная система дает владельцам уверенность в том, что их автомобиль ориентирован на будущее и социально ответственен, но при этом остается подлинным Aston Martin, способным восстановить первоначальную трансмиссию при желании.

Чтобы иметь возможность восстановить первоначальную трансмиссию автомобиля, если это необходимо, рабочие характеристики располагаются на оригинальных опорах двигателя и коробки передач, при этом аккумуляторная батарея заключена в отдельную автономную ячейку. Управление питанием осуществляется через специальный экран, который устанавливается в салоне автомобиля.