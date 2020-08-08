Asus представила игровой компьютер ROG G35 Strix

Компания ASUS наконец-то представила игровой компьютер ASUS ROG G35 Strix.

Ранее ASUS представила его на выставке CES 2020. Системник был разработан специально для киберспортивных турнир. ROG Strix G35 имеет настраиваемую подсветку Aura Sync RGB.

Он также будет поддерживать технологию ASUS Keystone II, которая использует NFC ключ для быстрой загрузки индивидуальных настроек пользователя. ROG Strix G35 будет представлен в двух конфигурациях с новейшими и лучшими процессорами Intel (Core i9-10900KF - Core i7-10700KF) и графическими процессорами NVIDIA (GeForce RTX 2080 Ti - GeForce RTX 2080 Super). ROG Strix G35 оснащен системой жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, в которой используется 240-мм радиатор с двумя 120-мм вентиляторами. ASUS ROG Strix G35 уже доступен по цене от 3998 долларов за младшую версию с процессором Core i7-10700KF, топовая версия обойдется 4998 долларов.
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