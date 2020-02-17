Asus представила игровую игровую систему

Компания Asus выпустила игровой компьютер ROG Huracan G21. Компании удалось разместить мощное компьютерное железо в столь маленьком корпусе с невероятным дизайном.

ROG Huracan G21 имеет размеры 129,9 × 372,4 × 366,1 мм. Объем корпуса составляет 17,7 литров. Производитель установил систему на базе чипсета Z390 с восьмиядерным процессором Intel Core i9-9900K в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080. Имеется один SSD накопитель емкостью 512 Gb и 2 Тб для хранения данных. Установлена оперативная память на 32 Гб DDR4 2666 МГц.

На передней панели есть два порта USB 3.1 Type-A и один USB 3.1 Type-C. ROG Huracan G21 использует внешние адаптеры для питания системы. Корпус имеет встроенную подсветку RGB с синхронизацией с ASUS Aura Sync. Компьютер предлагает другие конфигурации системы, с Intel Core i7-9700K или Core i5-9400 и видеокартами GeForce RTX 2070 и RTX 2060, соответственно.