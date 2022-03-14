Asus выпустила мини-ПК PN63-S1 с процессором Intel 11-го поколения

Asus сегодня представила свой новый мини-ПК, получивший название Asus PN63-S1. Устройство способно поддерживать до трех дисплеев 4K и оснащено процессором Intel 11-го поколения, а топовая линейка оснащена процессором Core i7-11370H.

Согласно отчету Asus, мини-ПК оснащен пыленепроницаемой и самоочищающейся системой, которая может быть оснащена двумя блоками памяти DDR4-3200 для ноутбуков с максимальной емкостью ОЗУ 64 Гб. Материнская плата также имеет два слота M.2 для SSD и 2,5-дюймовый слот SATA. Один из слотов M.2 поддерживает PCIe Gen4 x4, а другой — только PCIe Gen3 x4.

Порты, предлагаемые на мини-ПК Asus PN63-S1, состоят из 2,5 Гбит/с Ethernet, HDMI 1.4, Mini DP 1.2, Display Prot 1.4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, трех USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3,5-мм аудиоразъема и разъем для чтения SD-карт. Комплект Barebones с процессором Core i3 стоит около 430 евро, в то время как комплект Barebones Core i7-11370H будет стоить 620 евро.

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