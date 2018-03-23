Atari VCS будет крутой

В сети появилась информация от разработчиков консоли Atari VCS, которая не совсем понравилась игрокам. Дело в том, что название консоли наталкивает на мысль о модели сорокалетней давности. На скриншотах продукта нет дисковода, плюс контроля классический наталкивает на мысль, что никакой крутой консоли выпускать не планируют, разработчик просто создаст современную версию консоли и выпустит ее для фанатов, которые пустят слезу и пойдут играть на новенькой приставке. Стоимость обещают в пределах 250 долларов, что хотя и не шибко дорого, но и совсем не дешево, учитывая, что можно полноценную консоль купить за эти деньги и играть в крутые игровые новинки прямо сейчас, не нужно ничего ждать. Будем смотреть, что компания покажет в итоге, ведь релиз обещают уже в этом месяце. Вдруг это будет прорыв на рынке.