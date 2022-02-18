Atos представила новую гибридную вычислительную платформу BullSequana XH3000

Atos представила новую гибридную вычислительную платформу BullSequana XH3000, которая позволяет создавать суперкомпьютеры эксафлопсного класса. Новая высокопроизводительная вычислительная платформа не зависит от используемой аппаратной архитектуры, поэтому она совместима с процессорами AMD, Intel, Nvidia и SiPearl, а также с вычислительными графическими процессорами AMD, Intel и Nvidia. Кроме того, платформа использует жидкостное охлаждение и может работать с узлами с потребляемой мощностью до 1000 Вт. Первые системы должны появиться в четвертом квартале.

Гибридная вычислительная платформа Atos BullSequana XH3000 обеспечит максимальную гибкость для систем с производительностью от 1 FP64 петафлопс до 1 FP64 экзафлопс (и до 10 FP8/FP16 экзафлопс для приложений ИИ) с использованием оборудования, которое будет выпущено в течение следующих шести лет. Помимо традиционных процессоров x86 от AMD и Intel, он также поддерживает будущие процессоры Grace на базе Arm от Nvidia и высокопроизводительные системы-на-чипе Rhea от SiPearl. Кроме того, как следует из ее гибридного характера, платформа может поддерживать вычислительные графические процессоры (или ускорители) следующего поколения, включая конструкции AMD на базе CDNA 2/3, Intel Ponte Vecchio и графические чипы Nvidia следующего поколения.
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