Atos представила новую гибридную вычислительную платформу BullSequana XH3000

Гибридная вычислительная платформа Atos BullSequana XH3000 обеспечит максимальную гибкость для систем с производительностью от 1 FP64 петафлопс до 1 FP64 экзафлопс (и до 10 FP8/FP16 экзафлопс для приложений ИИ) с использованием оборудования, которое будет выпущено в течение следующих шести лет. Помимо традиционных процессоров x86 от AMD и Intel, он также поддерживает будущие процессоры Grace на базе Arm от Nvidia и высокопроизводительные системы-на-чипе Rhea от SiPearl. Кроме того, как следует из ее гибридного характера, платформа может поддерживать вычислительные графические процессоры (или ускорители) следующего поколения, включая конструкции AMD на базе CDNA 2/3, Intel Ponte Vecchio и графические чипы Nvidia следующего поколения.