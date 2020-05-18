Atos выпустит самый мощный компьютер в Европе BullSequana X2415

Atos представляет новый суперкомпьютер BullSequana X2415. Он станет первым суперкомпьютером в Европе, в котором интегрирована архитектура графического процессора компании NVIDIA A100 Ampere. Суперкомпьютер BullSequana X2415 увеличит не только вычислительную мощность, но и сократит потребление энергии благодаря эффективному решению с водяным охлаждением, в основе которого охлаждение теплой водой.

На один узел суперкомпьютера BullSequana X2415 ляжет процессорная плата с двумя процессорами AMD EPYC Milan. 16 модулей памяти DDR4 объемом 32 Гб с частотой 3200 МГц. Одна плата HGX-A100 с четырьмя установленными графическими процессорами NVIDIA A100.