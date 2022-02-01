Audi RS Q e-tron успешно стартовала на ралли Дакар

Audi объявила, что ее Audi RS Q e-tron успешно стартовала на ралли «Дакар». И она уже преодолела 24 000 километров по пустыне. Это в три раза больше расстояния, которое автомобили ранее преодолевали во время испытаний.

Альтернативная концепция привода Audi RS Q e-tron оправдала все ожидания благодаря электрической трансмиссии, высоковольтной батарее и высокоэффективному преобразователю энергии. На протяжении более четырех десятилетий Audi неоднократно впечатлял своими инновациями в автоспорте, в том числе в самом сложном ралли в мире. Audi довела RS Q e-tron до эксплуатационной готовности чуть более чем за год. Благодаря высокоэффективной электрифицированной трансмиссии, работающей от бортового двигателя внутреннего сгорания, три гоночных автомобиля соревновались в новом классе T1 Ultimate для автомобилей с низким уровнем выбросов. Прототипы Audi вошли в историю как первые представители этого нового класса и добились побед на этапах.