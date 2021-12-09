Audi TT RS Heritage Edition представили в США

Audi запускает новую специальную версию своей модели TT RS в США - Audi TT RS Heritage Edition.

Сегодня Audi of America объявляет об ограниченном предложении из 50 специальных единиц Audi TT RS Heritage 2022 года, которые сочетают в себе мощь эмоционального наследия пятицилиндрового двигателя Audi и легендарные цвета окраски, которые когда-то украшали Audi Ur-quattro.

Несмотря на то, что Audi TT RS Heritage Edition 2022 года по-прежнему доступен за пределами США, он знаменует собой прощание с замечательным высокопроизводительным купе модели 2022 года. Модели TT и TTS по-прежнему будут доступны на международных рынках и на рынке США.

В 2022 модельном году будет доступно ограниченное количество - всего 50 коллекционных моделей TT RS с номенклатурой Heritage Edition, в которой сочетаются пять различных фасадных красок прошлого, которые прославляют наследие Audi Ur-quattro. Легендарный Ur-quattro был оснащен легендарным пятицилиндровым двигателем Audi того времени, а современная версия поддерживает высокопроизводительный Audi TT RS.

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