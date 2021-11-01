Audi e-tron получает расширенный ассортимент обновления ПО

Audi объявила, что выпускает обновление программного обеспечения для своего Audi e-tron EV, которое заменит диапазон автомобиля. Обновление программного обеспечения выпущено для владельцев моделей Audi e-tron 2019 и 2020 годов, оно увеличит запас хода автомобиля на 20 км.

Одновременно с премьерой e-tron Sportback в конце 2019 года Audi представила технологическое обновление с увеличенным запасом хода для своей первой серии электрических моделей. В результате Audi e-tron 55 quattro текущего модельного года может проехать до 441 км на одной зарядке аккумулятора. Помимо модифицированного оборудования, оптимизированное программное обеспечение было основным фактором, способствовавшим увеличению дальности. Помимо других улучшений, обновление увеличивает полезную емкость высоковольтной батареи. В результате батарея на 95 кВтч в Audi e-tron 55 quattro обеспечивает большую полезную полезную мощность - 86 кВтч, таким образом, увеличивает запас хода. Обновление программного обеспечения для всех серийных автомобилей Audi e-tron 55 quattro, выпущенных в период с середины сентября 2018 года до конца ноября 2019 года, теперь можно бесплатно установить у сервисных партнеров Audi.
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