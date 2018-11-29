Audi представила новый электромобиль e-tron GT

2018-11-29, Автор - Anna; Продукт - Audi e-tron GT; [61]
Audi представила спортивный электрический автомобиль на LA Auto Show в Лос-Анджелесе. Названный e-tron GT - это спортивный седан, который был разработан «в тесном сотрудничестве с Porsche» и выйдет в свет в начале 2020 года.

В e-tron GT используется испытанная технология, платформа трансмиссии и аккумулятора от первого электромобиля Porsche. В конструкции новинки использованы углепластик, алюминий и высокопрочная сталь. Интерьер выполнен в стилистике современных моделей марки, но отличается отделкой веганскими материалами — искусственной кожей, тканью из переработанных волокон, микроволокном и эконольной пряжей.

Питание происходит от литий-ионной батарее мощностью 90 кВт и отправляется на два электродвигателя - по одному на каждую ось. Вместе два электродвигателя развивают мощность 434 кВт, что эквивалентно 590 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать Audi e-tron GT до 100 км/ч всего за 3,5 секунды и до 200 км/ч за 12 секунд. Максимальная скорость ограничена 240 км/ч. Предполагаемый диапазон составляет около 400 км.

Audi e-tron GT будет иметь возможность быстрой зарядки. Мощная 800V зарядная станция, позволит зарядить батарею на 80% всего за 20 минут. Еще нет слова о цене, но не ожидайте, что это будет дешево.

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