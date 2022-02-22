Audi строит новый завод по производству электромобилей в Китае

Audi объявила, что строит новый завод по производству электромобилей в Китае, компания только что прошла стадию планирования и утверждения завода. Новый завод по производству электромобилей будет построен недалеко от Чанчуня и как ожидается, будет завершен к концу 2024 года.

К концу 2024 года на площади около 150 гектаров будет построен современный завод по производству полностью электрических моделей Audi. «Будучи новейшей производственной площадкой Audi, завод установит новые стандарты цифровизации, эффективности и устойчивости. Создав новую компанию Audi FAW NEV, мы привнесем новый импульс в развитие электронной мобильности в Китае», — говорит Юрген Унсер, президент Audi China. Будет внедрена совершенно новая ИТ-архитектура для объединения всех процессов на объекте. Межсайтовая экологическая программа Mission:Zero устанавливает параметры устойчивого развития, гарантируя, что производство на предприятии в Чанчуне будет производиться без использования CO 2. Производственные площади на заводе будут включать в себя прессовый цех, кузовной цех, покрасочный цех и линию окончательной сборки, а также собственный завод по сборке аккумуляторов.