IONITY установит 5000 зарядных устройств для электромобилей с быстрой зарядкой к 2025 году

К 2025 году IONITY установит 5000 новых точек быстрой зарядки в Европе. Инвесторами компании являются Audi, Porsche и Volkswagen. В настоящее время в Европе насчитывается около 1500 точек быстрой зарядки INONITY, и их количество будет увеличено до 7000 за счет инвестиций в размере 700 миллионов евро.

Хорошо развитая инфраструктура зарядки составляет основу электрифицированной мобильности. Вот почему IONITY инвестирует около 700 миллионов евро в установку более 5000 дополнительных точек быстрой зарядки к 2025 году. Таким образом, совместное предприятие, в котором Volkswagen вместе с брендами Porsche и Audi имеет долю, создает более 1000 единиц мест для быстрой зарядки до 350 кВт. Новая флагманская концепция от IONITY и новая функция «Plug & Charge», доступная на моделях Audi e-tron, также призваны повысить удобство и удобство зарядки. Кроме того, компания будет устанавливать не только около автострад, но и вблизи крупных городом и вдоль оживленных магистралей.