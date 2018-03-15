Avatar XPrize с призом в 10 миллионов долларов

Фонд XPrize запускает конкурс Avatar XPrize, который нацелен на создание нового робота. Участникам дают задание создать робота с полным управлением и тремя чувствами — осязанием, слухом и зрением. Управлять роботом нужно с расстояния 100 километров, при этом никаких дополнительных модулей связи или вышек устанавливать не разрешается. То есть, нужно создать робота и вариант связи с ним на таком огромном расстоянии. В будущем данных роботов планируют использовать для исследований космоса, для работы в ситуациях, где человек просто не может выжить, плюс для каких-то опасных исследований. Призовой фонд за создание робота, отвечающего всем требованиям фонда, составляет 10 миллионов долларов. Это громадные деньги, так что можно смело начинать разработку своего робота и зарабатывать на этом деньги.