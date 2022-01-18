Автоматическая игрушка для собак GoFetchr

GoFetchr — это уникальная игрушка для собак, которая способна играть с вашей собакой, когда вы не можете, обеспечивая полностью автоматизированную игру, которая автоматически запускает мячи в любом направлении, чтобы ваша собака развлекалась пока вас нет.

С помощью пульта дистанционного управления или переключения в автоматический режим вы можете запускать мячи на расстояние до 18 метров для своего пушистого друга. Позвольте GoFetchr сделать вашу следующую игру немного веселее и проще! Установите GoFetchr в автоматический режим и наблюдайте, как он развлекает вашу собаку. Ваша собака будет приносить мяч обратно а док-станция GoFetchr будет принимать его, поэтому веселье никогда не кончится.

Долговечный литий-железо-фосфатный аккумулятор большой емкости позволяет вам наслаждаться 2 часами игрового времени. Вы можете получить полную зарядку всего за час быстрой зарядки. Ваша собака научится возвращать мячи в приемник GoFetchr, чтобы она могла автоматически перезагружать и хранить до 5 мячей.

Комментарии и отзывы GoFetchr
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