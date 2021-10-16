Автоматическая система подвески горного велосипеда RockShox Flight Attendant

RockShox представила свою полностью автоматическую систему подвески для горных велосипедов в виде новой линейки Flight Attendant. Подвеска оснащена рядом функций, таких как регулировка смещения, чтобы предоставить водителям возможность точно настроить реакцию настройки в автоматическом режиме на ваш личный стиль управления и предпочтения.

RockShox выпустила сопутствующее приложение SRAM AXS, позволяющее настраивать параметры всей системы AXS и бортпроводника. Используйте приложение как на Android, так и на iOS, чтобы создать профиль велосипеда, настроить элементы управления, проверить состояние заряда аккумулятора и при необходимости обновить прошивку.

Бортовой алгоритм бортпроводника, разработанный на протяжении тысяч миль по всему миру, разработан с научной точки зрения, чтобы решать сложные задачи за вас. Он анализирует постоянный поток постоянно меняющихся данных, чтобы предугадать идеальную настройку подвески для гонщика и то, что требует трасса.Баланс часто находится где-то посередине. Трехпозиционная система обеспечивает водителю больший выбор и повышение эффективности в большем количестве ситуаций. Благодаря положениям сжатия «Открыто», «Педаль» и «Замок» алгоритм бортпроводника находит наилучшее соединение с трассой, обеспечивая одновременно необходимый уровень поддержки и комфорта

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