Автомобили BMW получат новый режим цифрового искусства

BMW заявила, что станет одной из первых компаний, которые привнесут цифровое искусство в автомобили с помощью своего нового режима BMW Digital Art Mode.

Цифровой художественный режим является частью совершенно новых режимов: их уникальные моменты улучшают впечатления от вождения BMW, создавая синергию функций автомобиля и дизайна его интерьера. В зависимости от дорожной ситуации и общего настроения целостный пользовательский опыт, включающий как функциональный, так и эмоциональный уровень, может быть создан одним нажатием кнопки или с помощью голосового управления. С этой целью управление движением и рулевое управление, декоративная подсветка и звук, а также цветовая схема и графика изогнутого дисплея BMW будут точно синхронизированы. Новый режим Digital Art Mode предлагает водителям дополнительную возможность персонализировать свои впечатления от вождения в соответствии со своими предпочтениями и интересами и наслаждаться культурой в своей мобильной повседневной жизни. Режим цифрового искусства — результат интенсивного сотрудничества BMW Group Design и китайского мультимедийного художника Цао Фэя, чье искусство создает захватывающие и чувственные моменты.