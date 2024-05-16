Автомобили Rivian получили встроенный YouTube

Электрические внедорожники Rivian R1S и R1T, совсем скоро получат долгожданное обновление программного обеспечения — владельцам транспортных средств компании Rivian будет доступна возможность превратить свои электромобили в мобильные развлекательные центры. Rivian подтвердила, что в ближайшем обновлении будет введено приложение YouTube, позволяющее пользователям смотреть свои любимые видео прямо на 15-дюймовом сенсорном экране автомобиля. Это означает, что водители и пассажиры Rivian смогут получать доступ к огромной библиотеке контента YouTube без необходимости использовать смартфон. Rivian также интегрирует функциональность Google Cast, фактически превращая каждый R1S и R1T в передвижной Chromecast. Эта функция позволяет напрямую передавать контент с широкого спектра совместимых приложений для смартфонов на дисплей автомобиля.

При этом очень важно отметить, что новый набор функций для развлечений будет доступен только при парковке автомобиля — переключение в режим Drive автоматически приостановит воспроизведение видео для обеспечения безопасности водителя. Кроме того, компания Rivian не указала точную дату выпуска обновления, заявив лишь, что оно будет доступно в ближайшие месяцы. С другой стороны, если этот производитель реализовал нечто подобное, то и другие компании в ближайшем будущем смогут обновить свои автомобили до новых более приятных функций. Вопрос только в том зачем смотреть фильмы в автомобиле, пока он стоит.