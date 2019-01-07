Автономная система привода от компании Whill

Компания Whill представила на CES 2019 автономную систему привода (ADS), которая, как следует из названия, доставит вас туда, куда вы захотите.

Благодаря дополнительным камерам, установленным спереди и сзади, автономная система привода может самостоятельно перемещаться в общественных местах (внутри или снаружи). Whill предназначен для более контролируемой среды, такой как аэропорты и торговые центры. Компания сотрудничает с аэропортами La Guardia, Schipol и Heathrow, но надеется расширить ADS как сервис торговых площадей, тематических парков.