Автономный грузовик проехал 4500 км

Какое-то время назад инженеры со всего мира начали говорить о том, что на рынке могут появиться грузовики, которые будут полностью управляться при помощи специальных технологий без участия человека. Конечно, это достаточно голословное заявление, так как далеко не во всех странах разрешены беспилотные автомобили, в которых нет за рулем человека на случай аварийной ситуации. Тем не менее сотрудники стартапа Plus запустили свой грузовик по дорогам США, который проехал 4500 километров и при этом не показал ничего ужасного в данном способе перевозки. Грузовик использовался на дорогах общего пользования, на трассах и местах погрузки, так что в будущем, когда такой транспорт немного доработают, необходимости в использовании водителя не будет.