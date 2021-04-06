Автопроизводитель Genesis побил мировой рекорд Гиннеса по количеству дронов в небе

Автопроизводитель Genesis выбрал шоу дронов, чтобы отметить свой выход на китайский автомобильный рынок, и в то же время побить мировой рекорд Гиннеса по количеству беспилотных летательных аппаратов в небе. Бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, неожиданно вышел на рынок Китая, так как 29 марта 2021 года он использовал 3281 дрон для визуального отображения своего логотипа над горизонтом Шанхая.

Genesis побила рекорд дронов компании Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, который установил рекорд с 3051 дроном в сентябре 2020 года. Производитель микросхем Intel установил рекорд с 2066 дронами до 2020 года.

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