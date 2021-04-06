Автопроизводитель Genesis побил мировой рекорд Гиннеса по количеству дронов в небе

Genesis побила рекорд дронов компании Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, который установил рекорд с 3051 дроном в сентябре 2020 года. Производитель микросхем Intel установил рекорд с 2066 дронами до 2020 года.
Автопроизводитель Genesis выбрал шоу дронов, чтобы отметить свой выход на китайский автомобильный рынок, и в то же время побить мировой рекорд Гиннеса по количеству беспилотных летательных аппаратов в небе. Бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, неожиданно вышел на рынок Китая, так как 29 марта 2021 года он использовал 3281 дрон для визуального отображения своего логотипа над горизонтом Шанхая.