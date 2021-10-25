AxiomTek представляет 4-слотовый IPC IPC970

Axiomtek - всемирно известный лидер, неустанно занимающийся исследованиями, разработкой и производством серий инновационных и надежных промышленных компьютерных продуктов с высокой эффективностью - представила IPC970, свою новую многофункциональную расширяемую промышленную систему с 4 слотами. Этот интеллектуальный промышленный компьютер оснащен процессорами Intel Xeon или Intel Core i7 / i5 / i3 10-го поколения (кодовое название: Comet Lake S) с набором микросхем Intel W480E. Мощная периферийная вычислительная система поддерживает графическую карту NVIDIA GeForce RTX 3090 с 10 496 ядрами CUDA и колоссальные 24 ГБ памяти GDDR6X для мощных вычислительных возможностей графического процессора. Защищенный IPC970 обеспечивает одновременную обработку ИИ для интеллектуальных вычислений ИИ на периферии.

Axiomtek IPC970 предоставляет гибкие возможности расширения с одним слотом для модуля ввода-вывода и тремя слотами PCIe, а также с одним пустым слотом расширения. Кроме того, он имеет полноразмерный слот для мини-карты PCIe для модулей Wi-Fi / Bluetooth / LTE, один разъем M.2 Key B 3042/3050 для беспроводных подключений 5G и один разъем M.2 Key E 2230 для Wi-Fi. Модули Fi / Bluetooth. Его фронтальная конструкция ввода-вывода упрощает доступ и развертывание. Для обеспечения стабильной и надежной работы в суровых промышленных условиях IPC970 имеет широкий диапазон рабочих температур от -10 ° C до + 70 ° C и потребляемую мощность 24 В постоянного тока (uMin = 19 В / uMax = 30 В) с питанием. Функция задержки, защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току и защита от обратного напряжения.