Axiomtek KIWI310 мини-ПК на базе Intel Raspberry Pi clone

Мини-ПК Axiomtek KIWI310 можно легко принять за Raspberry Pi, его размеры те же 85 мм x 56 мм, предлагая аналогичные возможности подключения в виде 1 GbE LAN Ethernet, HDMI, USB и 40-контактного интерфейса GPIO. Различия заключаются в том, что Axiomtek KIWI310 оснащен процессором Intel Celeron N3350, который поддерживает до 4 ГБ встроенной памяти LPDDR4 и дополнительное хранилище eMMC размером до 64 ГБ.

Маленький компьютер поддерживает ряд операционных систем, включая Microsoft Windows, Linux и Android. В отличие от мини-ПК Raspberry Pi Model B, KIWI310 оснащен разъемом M.2 2230, предлагающим поддержку аксессуаров PCIe, таких как беспроводные карты или SSD-накопители.

Встраиваемая плата Axiomtek KIWI310 1.8 работает на базе процессора Intel Celeron N3350. Эта встраиваемая плата с малым форм-фактором 8,5 x 5,6 см является отличным выбором для использования в условиях ограниченного пространства. Благодаря низкому энергопотреблению, безвентиляторной конструкции и экономичным функциям, KIWI310 идеально подходит для широкого спектра приложений AIoT.