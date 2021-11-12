Axiomtek KIWI310 мини-ПК на базе Intel Raspberry Pi clone

Маленький компьютер поддерживает ряд операционных систем, включая Microsoft Windows, Linux и Android. В отличие от мини-ПК Raspberry Pi Model B, KIWI310 оснащен разъемом M.2 2230, предлагающим поддержку аксессуаров PCIe, таких как беспроводные карты или SSD-накопители.
Встраиваемая плата Axiomtek KIWI310 1.8 работает на базе процессора Intel Celeron N3350. Эта встраиваемая плата с малым форм-фактором 8,5 x 5,6 см является отличным выбором для использования в условиях ограниченного пространства. Благодаря низкому энергопотреблению, безвентиляторной конструкции и экономичным функциям, KIWI310 идеально подходит для широкого спектра приложений AIoT.